Ижевск. Удмуртия. В Ижевске водителя автомобиля, насмерть сбившего на пешеходном переходе преподавателя УдГАУ, отправили в СИЗО. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Вопрос рассмотрел Первомайский райсуд Ижевска в отношении 34-летнего гражданина. Водителю автомобиля BMW X5 M Competetion предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По мнению следствия, обвиняемый 31 января 2025 года на проезжей части по улице Карла Маркса на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину, которая скончалась на месте. В судебном заседании обвиняемый и его адвокат не согласились с ходатайством следователя, просили избрать в отношении него иную, не связанную с изоляцией от общества меру пресечения.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, проверив обоснованность подозрения в причастности к инкриминируемому преступлению, относящемуся к категории средней тяжести, совершенное по неосторожности, за которые действующим уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сведения о личности обвиняемого, который неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 31 марта 2025 года.

Напомним, дело взял на контроль главный следователь страны Александр Бастрыкин.