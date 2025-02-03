Ижевск. Удмуртия. Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину представят доклад об обстоятельствах смертельного ДТП в Ижевске. Об этом сообщает Следком.

Ранее в медиа появилась информация о том, что мигрант насмерть сбил преподавателя вуза — кандидата экономических наук, доцента УдГАУ. По словам местных жителей, водитель ранее уже был участником резонансных ДТП и не привлекался к ответственности. Горожане обеспокоены, что он сможет уйти от правосудия и в этот раз.

По факту ДТП расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин дал поручение и. о. руководителя СУ СКР по Удмуртии Роману Широбокову доложить о ситуации и решении надзорного органа.

Помимо этого, в МВД по Удмуртии просят очевидцев аварии поделиться с министерством информацией. Рассказать о случившемся можно по номерам: 416-085, 416-083.

Напомним, 31 января в Ижевске около Центральной мечети водитель «БМВ» насмерть сбил женщину, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.