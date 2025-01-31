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Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода на улице Карла Маркса в Ижевске

11:41, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Водитель «БМВ» насмерть сбил пешехода на улице Карла Маркса в Ижевске
11:41, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
451
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#пешеходы\n#ДТП
Источник фото: Госавтоинспекция Удмуртии
451
0

Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске водитель немецкой иномарки насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 31 января напротив дома №15 по переулку Интернациональный 34-летний водитель «БМВ Х5» сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход скончалась.

Проводится проверка.

Напомним, в октябре 2023 года на этом же месте «Мазда» сбила подростка

11:41, 31 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
451
0
#Ижевск\n#гибель людей\n#пешеходы\n#ДТП