Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске водитель немецкой иномарки насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Утром 31 января напротив дома №15 по переулку Интернациональный 34-летний водитель «БМВ Х5» сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход скончалась.

Проводится проверка.

Напомним, в октябре 2023 года на этом же месте «Мазда» сбила подростка.