Женщина шла по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ижевск. Удмуртия. На улице Карла Маркса в Ижевске водитель немецкой иномарки насмерть сбил женщину. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Утром 31 января напротив дома №15 по переулку Интернациональный 34-летний водитель «БМВ Х5» сбил 59-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход скончалась.
Проводится проверка.
Напомним, в октябре 2023 года на этом же месте «Мазда» сбила подростка.