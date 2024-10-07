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В Дебёсском районе насмерть сбили пенсионерку

12:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Дебёсском районе насмерть сбили пенсионерку
12:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
302
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#Дебесы\n#гибель людей\n#пенсионеры\n#ДТП
Фото: скриншот из видео
302
0

За последние сутки это третье смертельное ДТП с пешеходами в республике.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе водитель иномарки насмерть сбила пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером 6 октября на 315 км федеральной трассы, проходящей через Дебёсский район, по предварительной информации, 38-летняя водитель «Ниссан» сбила 65-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка получила смертельную травму. По факту трагедии проводится проверка.

Напомним, за последние сутки это уже третья смертельная авария — ранее в Увинском районе насмерть сбили 21-летнего молодого человека, а в Алнашском районе под колёса грузовика попала 35-летняя женщина.

12:40, 07 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
302
0
#Дебесы\n#гибель людей\n#пенсионеры\n#ДТП