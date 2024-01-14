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Спасатели деблокируют пострадавших в результате ДТП на дороге Завьялово-Каменное

16:23, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Спасатели деблокируют пострадавших в результате ДТП на дороге Завьялово-Каменное
16:23, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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О количестве пострадавших не сообщается.

Завьялово. Удмуртия. Около 14:00 14 января на дороге Завьялово-Каменное столкнулись две «Лады» — «Приора» и «Гранта». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших людей из деформированных машин. 

В Госавтоинспеции рассказали, что видитель «Приоры» пошёл на обнон в месте, где это было запрещено. В результате произошло лобовое столкновение. Травмы получили водитель «Приоры», его 20-летняя и 68-летняя пассажирки, а также находившийся за рулём «Гранты»59-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу. 


Видео: ГУ МЧС по УР

Напомним, вечером 13 января в Малопургинском районе три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей.  

16:23, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
97
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#ДТП