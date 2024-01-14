Спасатели деблокируют пострадавших в результате ДТП на дороге Завьялово-Каменное

Завьялово. Удмуртия. Около 14:00 14 января на дороге Завьялово-Каменное столкнулись две «Лады» — «Приора» и «Гранта». Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Прибывшие на место спасатели деблокировали пострадавших людей из деформированных машин.

В Госавтоинспеции рассказали, что видитель «Приоры» пошёл на обнон в месте, где это было запрещено. В результате произошло лобовое столкновение. Травмы получили водитель «Приоры», его 20-летняя и 68-летняя пассажирки, а также находившийся за рулём «Гранты»59-летний мужчина. Пострадавшие доставлены в больницу.



Видео: ГУ МЧС по УР

Напомним, вечером 13 января в Малопургинском районе три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей.