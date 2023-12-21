Водителя из Селтинского района осудили на 5 лет из–за смерти пассажира

Сюмси. Удмуртия. Сюмсинский районный суд назначил наказание водителю, из-за которого погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба Сюмсинского районного суда.

Установлено, что 8 августа 2023 года виновный, в состоянии опьянения, и, превышая разрешённую скорость движения, ехал в сторону деревни Пожгурт Селтинского района.

Не справившись с управлением, он ушёл в занос с последующим переворотом автомобиля. В момент ДТП в машине находилось 3 пассажира, один из которых скончался в результате полученных травм.

В силу отсутствия отягчающих обстоятельств и наличия смягчающих суд назначил водителю наказание по пункту «а» части 4 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения») в виде лишения свободы на 5,5 лет с отбыванием срока в колонии–поселении.