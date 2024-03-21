Бывшая глава села в Сюмсинском районе подозревается в служебном подлоге при оборудовании мусорок

Сюмси. Удмуртия. Экс-главу села Гура Сюмсинского района подозревают в служебном подлоге на оборудовании мусорных площадок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

В октябре 2020 года женщина от имени администрации муниципального образования «Гуринское» заключила контракт с компанией на обустройство в селе десяти мусорных площадок. Несмотря на то, что работы в срок выполнены не были, подозреваемая подписала акты выполненных работ, нанеся ущерб местному бюджету.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.