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Сюмсинский район простился со своим жителем, погибшим на СВО

14:50, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Сюмсинский район простился со своим жителем, погибшим на СВО
14:50, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
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#СВО\n#похороны\n#Сюмси\n#Павел Кудрявцев
Фото: vk.com/id74018046
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Глава Удмуртии Александр Бречалов высказал соболезнования семье Михаила Шмыкова.

Кильмезь. Удмуртия. Сюмсинский район простился с местным жителем Михаилом Шмыковым, который погиб в ходе специальной операции. Об этом сообщил глава района Павел Кудрявцев на своей странице «ВКонтакте».

Похороны бойца прошли со всеми воинскими почестями. Михаила Шмыкова представили к ордену Мужества посмертно.

«Приносим глубокие соболезнования родным, близким и друзьям. В трудную минуту мы не оставим родных одних с таким горем. Это невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах!», — прокомментировал глава Сюмсинского района.

Также соболезнования семье и близким погибшего высказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

14:50, 19 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
441
0
#СВО\n#похороны\n#Сюмси\n#Павел Кудрявцев