Сюмсинский район простился со своим жителем, погибшим на СВО

Кильмезь. Удмуртия. Сюмсинский район простился с местным жителем Михаилом Шмыковым, который погиб в ходе специальной операции. Об этом сообщил глава района Павел Кудрявцев на своей странице «ВКонтакте».

Похороны бойца прошли со всеми воинскими почестями. Михаила Шмыкова представили к ордену Мужества посмертно.

«Приносим глубокие соболезнования родным, близким и друзьям. В трудную минуту мы не оставим родных одних с таким горем. Это невосполнимая утрата для всех нас. Светлая память о Герое навсегда останется в наших сердцах!», — прокомментировал глава Сюмсинского района.

Также соболезнования семье и близким погибшего высказал глава Удмуртии Александр Бречалов.