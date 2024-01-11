На двух крупных свалках в Сюмсинском и Дебесском районах завершили первый этап рекультивации

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии завершили первый этап рекультивации двух крупных свалок. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Всего на свалке в карьере «Русская Бабья» Сюмсинского района и свалке вблизи урочища Дукъявыр Дебесского района накоплено количество отходов равное 17 девятиэтажкам.

Рекультивация на этих объектах ведётся в рамках нацпроекта «Экология». Работы проводят на деньги из бюджета региона, которые поступают от штрафов за экологические нарушения.

Всего с 2019 года в Удмуртии ликвидировали более 400 свалок и рекультивировали 4 мусорных полигона. В 2024 году планируется завершить рекультивацию на объекте рядом с деревней Унтем в Игринском районе и начать работы на свалке в Граховском районе.

Напомним, что в сентябре 2023 года в регионе завершили рекультивацию Сарапульского мусорного полигона — территорию засеяли клевером.

Также республика заняла 5 место среди субъектов России в рейтинге по борьбе с отходами.