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На двух крупных свалках в Сюмсинском и Дебесском районах завершили первый этап рекультивации

10:35, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На двух крупных свалках в Сюмсинском и Дебесском районах завершили первый этап рекультивации
10:35, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Сюмси\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#свалка\n#рекультивация
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
146
0

Работы ведутся на деньги со штрафов за экологические нарушения.

Сюмси. Удмуртия. В Удмуртии завершили первый этап рекультивации двух крупных свалок. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

Всего на свалке в карьере «Русская Бабья» Сюмсинского района и свалке вблизи урочища Дукъявыр Дебесского района накоплено количество отходов равное 17 девятиэтажкам.

Рекультивация на этих объектах ведётся в рамках нацпроекта «Экология». Работы проводят на деньги из бюджета региона, которые поступают от штрафов за экологические нарушения.

Всего с 2019 года в Удмуртии ликвидировали более 400 свалок и рекультивировали 4 мусорных полигона. В 2024 году планируется завершить рекультивацию на объекте рядом с деревней Унтем в Игринском районе и начать работы на свалке в Граховском районе. 

Напомним, что в сентябре 2023 года в регионе завершили рекультивацию Сарапульского мусорного полигона — территорию засеяли клевером. 

Также республика заняла 5 место среди субъектов России в рейтинге по борьбе с отходами. 

10:35, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
146
0
#Сюмси\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#свалка\n#рекультивация