Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид

На пожаре в Сюмсинском районе погиб мужчина

10:00, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На пожаре в Сюмсинском районе погиб мужчина
10:00, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей
Фото: ГУ МЧС по УР
35
0

В качестве предварительной причины возгорания рассматривается короткое замыкание.

Сюмси. Удмуртия. В деревне Правые Гайны Сюмсинского района произошёл пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Огонь уничтожил одноэтажный деревянный дом, пристроенную к нему веранду и амбар. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. В огне погиб мужчина 1954 года рождения. По предварительным данным, на веранде произошло короткое замыкание электропроводки.

Пожар помогали тушить добровольны.

«Проверь состояние электропроводов в своем жилье. При малейших повреждениях обратись к квалифицированным специалистам для устранения неполадок», — предостерегли в МЧС.

10:00, 22 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#пожар\n#гибель людей