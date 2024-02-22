На пожаре в Сюмсинском районе погиб мужчина

Сюмси. Удмуртия. В деревне Правые Гайны Сюмсинского района произошёл пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Огонь уничтожил одноэтажный деревянный дом, пристроенную к нему веранду и амбар. Общая площадь пожара составила 80 кв. м. В огне погиб мужчина 1954 года рождения. По предварительным данным, на веранде произошло короткое замыкание электропроводки.

Пожар помогали тушить добровольны.

«Проверь состояние электропроводов в своем жилье. При малейших повреждениях обратись к квалифицированным специалистам для устранения неполадок», — предостерегли в МЧС.