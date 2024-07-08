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В псевдобаре в Сюмсях изъяли более 10 литров контрафактного алкоголя

17:20, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В псевдобаре в Сюмсях изъяли более 10 литров контрафактного алкоголя
17:20, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#нарушение
Фото: vk.com/lashkarev_v
29
0

Владельцу заведения могут выписать штраф до миллиона рублей.

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсях выявили псевдобар, торгующий контрафактным алкоголем. Об этом сообщил в соцсетях министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Псевдобар «Ретро» сотрудники министерства и правоохранительных органов посетили в ночь на 6 июля во время рейда по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Специалисты зафиксировали факт продажи алкоголя без лицензии. В результате у заведения изъяли более 10 л контрафактной алкогольной продукции.

«Порой даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу. Смертельной концентрацией в крови человека считается доза от трех до пяти граммов», — отметил Виктор Лашкарев. 

Он заявил, что владельца заведения привлекут к административной ответственности. Ему могут выписать штраф до 1 млн рублей. 

17:20, 08 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#нарушение