В псевдобаре в Сюмсях изъяли более 10 литров контрафактного алкоголя

Сюмси. Удмуртия. В Сюмсях выявили псевдобар, торгующий контрафактным алкоголем. Об этом сообщил в соцсетях министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

Псевдобар «Ретро» сотрудники министерства и правоохранительных органов посетили в ночь на 6 июля во время рейда по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции. Специалисты зафиксировали факт продажи алкоголя без лицензии. В результате у заведения изъяли более 10 л контрафактной алкогольной продукции.

«Порой даже однократное употребление суррогатов алкоголя или других технических жидкостей может привести к летальному исходу. Смертельной концентрацией в крови человека считается доза от трех до пяти граммов», — отметил Виктор Лашкарев.

Он заявил, что владельца заведения привлекут к административной ответственности. Ему могут выписать штраф до 1 млн рублей.