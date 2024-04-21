Два аварийных многоквартирных дома снесут в селе Сюмси до конца июня

Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси снесут два аварийных многоквартирных дома. Как сообщает администрация Сюмсинского района Удмуртии, два контракта на снос заключены в рамках действующей Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья 2019-2025 годов. Сами постройки признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Снести должны дома по адресам: улица Лесная, 3 и улица Нефтяников, 1. Работы по сносу дома на Лесной уже идут. После этого подрядчик снесёт второй дом. Дата окончания работ по указанным строениям — 30 июня 2024 год.

Все жители данных домов, проживающих в муниципальном жилье, переселены, а собственникам предоставлена выплата. Таким образом, в Сюмсинском районе завершена работа по Региональной программе переселения из аварийного жилого фонда 2019-2025 годов.