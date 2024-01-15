Жителя Удмуртии реабилитировали после незаконного уголовного преследования

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии поддержал решение первой инстанции по взысканию средств в порядке реабилитации жителя Сюмсинского района, пострадавшего от незаконного уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба Сюмсинского районного суда.

В 2019 году мужчина был признан виновным в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, совершённой группой по предварительному сговору. Ему назначили 1 год лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, мужчину лишили право занимать должности в лесном хозяйстве. Мужчина был отстранён от должности.

Была подана апелляция в Верховный суд Удмуртии. Приговор первой инстанции был отменён и уголовное дело передали на новое рассмотрение. В результате было установлено, что мужчина не был причастен к совершению преступления и был осуждён незаконно. Он получил право на реабилитацию и возмещение вреда.

Мужчина подал ходатайство в Верховный суд с требованием возместить затраченные на адвоката средства (3,6 млн рублей) и неполученную зарплату (175 050 рублей), так как в результате его незаконного преследования он лишился работы.

Постановлением суда в пользу заявителя с Министерства финансов РФ за счет средств казны Российской Федерации в качестве возмещения имущественного вреда в порядке реабилитации взыскано: 4 452 495 рублей, выплаченных заявителем адвокату; 270 568 рублей — сумма заработной платы.