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Жителя Удмуртии реабилитировали после незаконного уголовного преследования

16:50, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жителя Удмуртии реабилитировали после незаконного уголовного преследования
16:50, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
310
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#реабилитация
Фото: unsplash.com
310
0

Мужчине также возместили полученный имущественный вред. 

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии поддержал решение первой инстанции по взысканию средств в порядке реабилитации жителя Сюмсинского района, пострадавшего от незаконного уголовного преследования. Об этом сообщает пресс-служба Сюмсинского районного суда. 

В 2019 году мужчина был признан виновным в незаконной рубке деревьев в особо крупном размере, совершённой группой по предварительному сговору. Ему назначили 1 год лишения свободы условно и штраф в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, мужчину лишили право занимать должности в лесном хозяйстве. Мужчина был отстранён от должности. 

Была подана апелляция в Верховный суд Удмуртии. Приговор первой инстанции был отменён и уголовное дело передали на новое рассмотрение. В результате было установлено, что мужчина не был причастен к совершению преступления и был осуждён незаконно. Он получил право на реабилитацию и возмещение вреда.

Мужчина подал ходатайство в Верховный суд с требованием возместить затраченные на адвоката средства (3,6 млн рублей) и неполученную зарплату (175 050 рублей), так как в результате его незаконного преследования он лишился работы. 

Постановлением суда в пользу заявителя с Министерства финансов РФ за счет средств казны Российской Федерации в качестве возмещения имущественного вреда в порядке реабилитации взыскано: 4 452 495 рублей, выплаченных заявителем адвокату; 270 568 рублей — сумма заработной платы.

16:50, 15 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
310
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#реабилитация