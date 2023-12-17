Два ребёнка и взрослый погибли на пожаре в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В ночь на 17 декабря в ижевском районе Машиностроитель произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме. К сожалению, есть жертвы — двое детей и взрослый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило от очевидца в 03:24. Горел деревянный дом на улице 2-я Живсовхозная.

Через несколько минут на место прибыли подразделения огнеборцев. В этот момент огонь уже охватил крышу, что является признаком позднего сообщения о пожаре. Бойцы вошли в горящий дом для поиска пострадавших.

Через 20 минут на улицу вынесли мальчика 2018 года рождения и передали его скорой помощи. Около часа за жизнь ребёнка боролись врачи, но, к сожалению, мальчик скончался. В ходе тушения пожара было обнаружено тело девочки 2016 года рождения и мужчины 1973 года рождения.

Огонь был ликвидирован в 05:19.

Известно, что из квартиры №1 самостоятельно выбрались на улицу двое пожилых людей и двое детей. Пожар произошёл в квартире №2. Там проживало 5 человек: мужчина, женщина и трое детей, старшего 10 летнего сына дома не было. Мать успела выбраться на улицу, когда увидела пожар.

Причины возгорания устанавливаются.

«Приобретите в свой дом пожарный извещатель и огнетушитель. Не относитесь к правилам пожарной безопасности на авось», — предупреждают в МЧС.