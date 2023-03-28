Житель Ижевска лишился 20 тысяч рублей после знакомства с девушкой в кафе

Ижевск. Удмуртия. Новое знакомство обернулось для жителя Ижевска кражей денег с его банковской карты. 28-летний мужчина, оператор на АЗС, познакомился в кафе с девушкой, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Они вместе выпивали алкоголь, после чего новая знакомая попросила у молодого человека телефон. Воспользовавшись тем, что потерпевший был пьян, подозреваемая перевела на свой банковский счет 20 тыс. рублей, а затем вернула мобильный мужчине.

Деньги девушка потратила не только лично на себя, но и на погашение долгов. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.