Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид Юных гонщиков могут обучить азам вождения в автошколе «Вираж» Лонгрид

Житель Ижевска лишился 20 тысяч рублей после знакомства с девушкой в кафе

13:00, 28 марта, 2023
Житель Ижевска лишился 20 тысяч рублей после знакомства с девушкой в кафе
13:00, 28 марта, 2023
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кафе\n#деньги\n#кража
Фото: unsplash.com (Andrej Lišakov)
32
0

Подозреваемую задержали.

Ижевск. Удмуртия. Новое знакомство обернулось для жителя Ижевска кражей денег с его банковской карты. 28-летний мужчина, оператор на АЗС, познакомился в кафе с девушкой, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Они вместе выпивали алкоголь, после чего новая знакомая попросила у молодого человека телефон. Воспользовавшись тем, что потерпевший был пьян, подозреваемая перевела на свой банковский счет 20 тыс. рублей, а затем вернула мобильный мужчине.

Деньги девушка потратила не только лично на себя, но и на погашение долгов. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

13:00, 28 марта, 2023
32
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кафе\n#деньги\n#кража