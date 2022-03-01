Мошенники стали обманывать жителей Удмуртии по новой схеме

Ижевск. Удмуртия. Мошенники разработали новую схему обмана жителей Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Из-за напряжённой политической обстановки западные страны могут отключить Россию от банковской системы SWIFT. Мошенники воспользовались данной темой и пытаются на ней спекулировать.

Гражданину поступает телефонный звонок. Злоумышленник представляется сотрудником банка и говорит, что из-за отключения системы SWIFT все деньги на лицевом счёте могут пропасть. Далее идёт стандартная схема: чтобы сохранить средства при себе, их просят перевести на «безопасный счёт». Для этого просят продиктовать номер карты, пароли, приходящие в СМС, и CVC-код (три цифры на обороте карты).

Получив все необходимые данные, мошенники переводят деньги гражданина себе.

В МВД Удмуртии вновь напоминают, что подобные звонки являются обманом. Сотрудники банков никогда не звонят клиентам и не предлагают оформить кредиты, например, для блокировки незаконных транзакций. Более того, они не станут требовать обналичить средства и перевести их на «безопасные» или «резервные» счета. При поступлении подобных звонков в полиции рекомендуют обращаться напрямую в банк — номер его горячей линии указан на карте.

Напомним, что за январь-июнь 2021 года мошенники обманули жителей Удмуртии на 250 млн рублей. Их годовой доход таким образом может достигать полумиллиарда рублей. Также отметим, что сотрудники банка в Ижевске помогли пенсионерке предотвратить потерю 600 тыс. рублей.