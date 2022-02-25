Сотрудники банка в Ижевске предотвратили хищение у пенсионерки 600 000 рублей

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии работники банка предотвратили хищение более 600 000 рублей у 59-летней жительницы города. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Отмечается, что женщина при обращении в полицию рассказала — с московских номеров ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Они сообщили ижевчанке, что злоумышленники пытаются похитить сбережения с её банковского счёта, а также оформить на её имя кредит.

Пенсионерка испугалась, потому что на её банковском счете действительно находилось более 600 000 рублей. Несмотря на то что женщина неоднократно слышала о подобных мошенничествах в СМИ, поверила звонившим. Она решила последовать их рекомендации: снять денежные средства с банковского счёта и перевести на продиктованный ей счёт.

Но сотрудники отделения банка, в которое женщина пришла для осуществления банковских операций, объяснили ей, что в отношении неё совершаются мошеннические действия и предотвратили преступление.

Отделом по Ленинскому району СУ УМВД России по Ижевску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество в крупном размере»).