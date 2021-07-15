За 2021 год мошенники обманули жителей Удмуртии на четверть миллиарда рублей

Потерпевшими признаны почти 3 тыс. человек.



Ижевск. Удмуртия. С начала 2021 года мошенники обманули жителей Удмуртии более чем на 230 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

За первую половину прошлого года жители Удмуртии лишились 158 млн рублей, то есть в 1,4 раза меньше.

В полиции имеются заявления почти от 3 тыс. жителей республики. Большинство потерпевших — среднего возраста, более 500 — пенсионеры, а 19 — несовершеннолетние.

В МВД также назвали популярные предлоги для отъёма денег мошенниками: зеркальные кредиты — когда жертв просят оформлять кредиты якобы для предотвращения незаконного оформления займов на их имя, а также предотвращение противоправных банковских операций.

Кроме того, жители региона лишались денег при оплате товаров в интернете на поддельных сайтах — таким образом на днях обманули жителя Ижевска. Он заказывал пиццу на поддельном сайте, в результате лишился 56 тыс. рублей.

МВД по Удмуртской Республике напоминает, что ни в коем случае нельзя называть никому данные своих банковских карт, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если данную информацию запрашивают люди, представляющиеся сотрудниками банков. Проявлять бдительность стоит и при оплате покупок в интернете: необходимо убедиться, что сайт, на котором совершается покупка, действительно принадлежит магазину.

Отметим, что в 2020 году в России активизировались телефонные мошенники. Ущерб только от «банковских» жуликов по всей России, по данным «Коммерсанта», составляет более 60 млрд рублей.

В мае текущего года МВД России сообщило о разработке сервиса, который будет предупреждать граждан о том, что им звонит мошенник.