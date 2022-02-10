В Ижевске за январь украли 5 люков колодцев

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь крадут крышки тепловых камер. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

За 2021 год специалисты организации выявили 56 случаев кражи крышек люков в Ижевске. Однако и в 2022 году воры не надумали отступать: за январь 5 штук унесли с улицы Молодёжной, центрального теплового пункта А-3 и у лицея №41.

В прошлом году двух злоумышленников удалось поймать: оба оказались жителями Ижевска. Первый из них похитил 26 крышек тепловых камер. В суде его вина была доказана, приговором ему назначили 1,5 года строгого режима. В отношении второго дело только рассматривается, ему грозит до двух лет.

В ПАО «Т Плюс» напомнили, что открытые люки представляют опасность для окружающих, ведь температура воды может достигать 100 градусов Цельсия и выше. Кроме того, наносится материальный ущерб компании — за 2021 год он превысил четверть миллиона рублей.

Граждан просят соблюдать осторожность возле теплотрасс и колодцев, а также сообщать о случаях хищения в полицию. Об открытых колодцах можно сообщить в городскую службу 072 (с мобильного — 908-072).

Напомним, за май-июнь 2021 года в Ижевске украли 14 крышек водопроводных люков. Тогда «Сусанин» подсчитал, что с одной крышки злоумышленники могут получить в среднем 1 тыс. рублей.