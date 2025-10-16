Закрыть
14:18, 16 октября, 2025
Аграфена Костромская
#Ижевск. Удмуртия\n#полиция\n#расследование\n#избиение\n#кража
Источник фото: ИА «Сусанин»
Все лица установлены.

Ижевск. Удмуртия. Дело о грабеже 41-летней женщины, которую избили на улице Ворошилова в Ижевске, вскоре передадут в суд. Об этом сообщила «Сусанину» пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, в начале сентября группа из семи человек избила женщину и двух её соседей по дому на парковке возле магазина «Полёт». После избиения одна из участниц компании забрала две сумки - у пострадавшей и её соседки. 

Как сообщили в ведомстве, женщине вернули сумку, а также возместили ущерб за поврежденный во время инцидента мобильный телефон. 

Всех участников конфликта установили, они дали показания.

На основе собранных материалов уголовное дело по статье «Грабеж» скоро направят в суд. За такое преступление могут отправить в колонию на четыре года.

Отдельно рассматриваются эпизоды, связанные с побоями и воровством телефона.

