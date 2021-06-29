В Ижевске за 2 месяца украли 14 крышек канализационных люков

Стоимость одной может достигать тысячи рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участились случаи краж крышек канализационных люков. Об этом сообщает пресс-служба «Ижводоканала».

За май-июнь 2021 года в Ижевске украли 14 крышек. Кроме того, 10 июня в городе злоумышленники унесли с собой чугунный люк. В отделе экономической безопасности предприятия признали, что многие кражи остаются нераскрытыми.

В водоканале объясняют, что отчасти это связано с недостатками современных законов: если крышка люка стоит меньше 2,5 тыс. рублей, то деяние признаётся правонарушением. Это не влечёт за собой серьёзных последствий в виде судимости.

«Другими словами, у похитителей чужой собственности жажда легкой наживы и материального обогащения возобладает над страхом наказания», — говорят в пресс-службе предприятия.

Обычно украденный металл в расколотом виде сдают в пункты приёма, за что получают определённую плату.

Как рассказали «Сусанину» в пресс-службе «Ижводоканала», в среднем крышка весит 50 кг, а люк без неё — порядка 60 кг. Новые люк и крышка стоят в среднем 3,5 тыс. рублей. На различных интернет-барахолках они стоят около 2 тыс. рублей. При этом люки там существенно дороже крышек, поэтому, видимо, их так редко воруют.

За кражу крышки стоимостью 2 тыс. рублей нарушитель получает небольшой штраф. За люк стоимостью более 5 тыс. рублей уже наступает уголовная ответственность, а это судимость и пятно в биографии.

Ряд организаций, осуществляющих приём металлолома, предлагают за килограмм чугуна порядка 20 рублей. Таким образом, злоумышленник с одной крышки получает в среднем 1 тыс. рублей, а если она была ещё и с люком — почти 2,5 тыс. рублей.

В «Ижводоканале» отметили, что в подобных кражах есть две проблемы. Первая — материальный ущерб предприятию. Вторая, не менее важная, — в открытые колодцы могут упасть люди или животные. Кроме того, дыра в земле может стать причиной ДТП.

Всего предприятие обслуживает более 20 тысяч различных колодцев. Крышки люков становятся лёгкой добычей из-за того, что на них невозможно поставить замки. Сотрудники водоканала регулярно осматривают люки, но вовремя заметить пропажу крышек проблематично. Поэтому руководство учреждения просит жителей города сообщать об открытых люках на горячую линию по телефонам: 8 (3412) 78-25-32 или 8 (3412) 95-05-00.