Серпухов. Московская область. Двое уроженцев Удмуртии попытались взломать банкомат в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба областного МВД.

Напомним, что в дежурную часть МУ МВД поступило сообщение о том, что на Студенческом проезде в Ивантеевке в отделение одной из кредитных организаций вошли двое мужчин и попытались «взорвать» банкомат. При попытке кражи денег произошёл хлопок, в результате которого один из злоумышленников погиб.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртии 1976 года рождения. Его подельник добровольно явился в МУ МВД России «Серпуховское». Им оказался также ранее судимый уроженец Удмуртии 1988 года рождения.

По данному факту возбудили уголовное дело по статьям 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и 158 («Кража») УК России.