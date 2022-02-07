Взломщик погиб при взрыве банкомата в Подмосковье

Ивантеевка. Московская область. Подмосковные следователи проводят проверку по факту гибели предполагаемого грабителя банкоматов. Трагический инцидент произошел в Ивантеевке 7 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, вскрыть аппарат с целью хищения денег пытались двое мужчин. Во время незаконных действий злоумышленников произошел взрыв. От полученных ранений один из неудачливых взломщиков скончался на месте. Второй сумел убежать.

Причины и обстоятельства случившегося изучают на месте сотрудники следственного отдела по городу Пушкино Московской области. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам проверки.