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Взломщик погиб при взрыве банкомата в Подмосковье

13:49, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Взломщик погиб при взрыве банкомата в Подмосковье
13:49, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
164
0
#Московская область\n#Следственный комитет\n#банки\n#ограбление\n#взрыв\n#взлом
Фото: pixabay.com
164
0

Его подельник скрылся.

Ивантеевка. Московская область. Подмосковные следователи проводят проверку по факту гибели предполагаемого грабителя банкоматов. Трагический инцидент произошел в Ивантеевке 7 февраля, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, вскрыть аппарат с целью хищения денег пытались двое мужчин. Во время незаконных действий злоумышленников произошел взрыв. От полученных ранений один из неудачливых взломщиков скончался на месте. Второй сумел убежать.

Причины и обстоятельства случившегося изучают на месте сотрудники следственного отдела по городу Пушкино Московской области. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам проверки.

13:49, 07 февраля, 2022
Евгений Кандаков
164
0
#Московская область\n#Следственный комитет\n#банки\n#ограбление\n#взрыв\n#взлом