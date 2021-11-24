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Глава Удмуртии поручил проверить информацию о возможных фактах жестокого обращения с детьми в школе Красногорского района

15:00, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
Глава Удмуртии поручил проверить информацию о возможных фактах жестокого обращения с детьми в школе Красногорского района
15:00, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#жестокость\n#школа
Фото: pixabay.com
306
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По предварительным данным от действий учителя пострадали шестеро детей.

Красногорское. Удмуртия. Глава Удмуртии поручил разобраться в ситуации с возможным жестоким обращением с детьми в гимназии села Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Дал поручение провести тщательную проверку информации о возможных фактах жесткого обращения с детьми в школе Красногорского района. Ситуация недопустимая, поэтому по моему поручению на место выехала Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка. Если факты подтвердятся, примем самые строгие меры в отношении виновных. Держу данный вопрос на личном контроле», — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По предварительным данным от действий учителя пострадали шестеро детей — учеников начальной школы. Предположительно педагог регулярно прибегала к телесным наказаниям. Сейчас женщину отстранили от работы. Школьники продолжают обучение с другим преподавателем.

15:00, 24 ноября, 2021
Юрий Абашев
306
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#жестокость\n#школа
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