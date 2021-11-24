Глава Удмуртии поручил проверить информацию о возможных фактах жестокого обращения с детьми в школе Красногорского района

По предварительным данным от действий учителя пострадали шестеро детей.



Красногорское. Удмуртия. Глава Удмуртии поручил разобраться в ситуации с возможным жестоким обращением с детьми в гимназии села Красногорское. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Дал поручение провести тщательную проверку информации о возможных фактах жесткого обращения с детьми в школе Красногорского района. Ситуация недопустимая, поэтому по моему поручению на место выехала Ольга Авдеева, уполномоченный по правам ребенка. Если факты подтвердятся, примем самые строгие меры в отношении виновных. Держу данный вопрос на личном контроле», — сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

По предварительным данным от действий учителя пострадали шестеро детей — учеников начальной школы. Предположительно педагог регулярно прибегала к телесным наказаниям. Сейчас женщину отстранили от работы. Школьники продолжают обучение с другим преподавателем.