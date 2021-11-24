В Удмуртии организовали проверку по факту применения телесных наказаний в гимназии

Следственный комитет проверит информацию в селе Красногорское.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии организовали доследственную проверку по информации в соцсетях о жестоком обращении с учениками гимназии. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Проверку организовали по распространённому в СМИ сообщению о нанесении побоев школьникам, по статье 117 УК России «Истязание».

Напомним, по имеющимся данным, учитель гимназии в селе Красногорское неоднократно допускала факты жестокого обращения с учениками начальных классов, выразившиеся в применении к ним телесных наказаний.

Также напомним, глава Удмуртии поручил проверить информацию о возможных фактах жестокого обращения с детьми в школе Красногорского района. В село выехала бригада специалистов для оказания психологической помощи.