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В Удмуртии организовали проверку по факту применения телесных наказаний в гимназии

16:18, 24 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
В Удмуртии организовали проверку по факту применения телесных наказаний в гимназии
16:18, 24 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
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#Красногорское\n#Удмуртия\n#дети\n#избиение\n#школа
Фото: pixabay.com
110
0

Следственный комитет проверит информацию в селе Красногорское.

Красногорское. Удмуртия. В Удмуртии организовали доследственную проверку по информации в соцсетях о жестоком обращении с учениками гимназии. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Проверку организовали по распространённому в СМИ сообщению о нанесении побоев школьникам, по статье 117 УК России «Истязание».

Напомним, по имеющимся данным, учитель гимназии в селе Красногорское неоднократно допускала факты жестокого обращения с учениками начальных классов, выразившиеся в применении к ним телесных наказаний. 

Также напомним, глава Удмуртии поручил проверить информацию о возможных фактах жестокого обращения с детьми в школе Красногорского района. В село выехала бригада специалистов для оказания психологической помощи. 

16:18, 24 ноября, 2021
Дмитрий Стрелков
110
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#дети\n#избиение\n#школа
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