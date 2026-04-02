В школах Удмуртии на переменах вместо звонков зазвучит музыка о космосе

09:56, 02 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В школах Удмуртии на переменах вместо звонков зазвучит музыка о космосе
09:56, 02 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#космос
Источник фото: ИА «Сусанин»
2111
0

Акция продлится весь месяц.

Ижевск. Удмуртия. В апреле в школах Удмуртии, как и по всей России, привычные школьные звонки уступят место музыке о космосе и путешествиях. Об этом сообщили в региональном Минобрнауки.

Акция приурочена к предстоящему Дню космонавтики. Весь месяц в учебных заведениях будут звучать песни и мелодии, которые напомнят ученикам о звездах, далеких планетах и великих открытиях.

В музыкальное расписание перемен включены как классические произведения, так и современные треки. Среди них мелодия из легендарного советского мультфильма «Тайна третьей планеты» и песня «14 минут до старта» Оскара Фельцмана на стихи Владимира Войновича.

Кроме того, школьники Удмуртии услышат работы победителей Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного творчества «Мелодии вместо звонков» 2025 года. В их числе тема из симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк», а также фрагменты песен «Знаете, каким он парнем был» и «Прекрасное далеко».

Напомним, ранее в марте школьные звонки заменяли на музыкальные произведения русских классиков, а в январе звучали произведения о русской зиме.

09:56, 02 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2111
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#космос