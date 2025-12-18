Закрыть
Выпускникам школ Удмуртии рассказали о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы

09:30, 18 декабря, 2025
Максим Александров
Выпускникам школ Удмуртии рассказали о минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы
По ряду предметов планка повысилась.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны проходные баллы ЕГЭ для абитуриентов, которые планируют в следующем учебном году поступать в подведомственные Минобрнауки вузы.

Как сообщает министерство образования и науки Удмуртии, по ряду предметов планка повысилась. Так, для химии, биологии, физики, истории и иностранного языка теперь потребуется набрать минимум 40 баллов, а по информатике — 46 баллов.

Без изменений остались требования по русскому языку (40 баллов), профильной математике (40 баллов), обществознанию (45 баллов), литературе (40 баллов) и географии (40 баллов). 

Напомним, даты экзаменов уже известны

