Можга. Удмуртия. Капремонт Большеучинской школы в Можгинском районе стартует 1 апреля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава района Александр Васильев.

Подрядчик ООО «МСО» обновит системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, отремонтирует входные группы, двери, лестницы, полы и проведёт отделочные работы. Строители будут работать в кабинетах, коридорах, столовой и спортивном зале. Затем в обновленные пространства закупят новую мебель и оборудование.

На время работ учебный процесс организуют на базе Пазяльской школы, которая находится в 5 км от села Большая Уча, и в здании детского сада. Доставка детей к месту обучения будет организована из всех деревень и из села Большая Уча. Учеников ежедневно будут возить три школьных автобуса — ПАЗ, ГАЗель на 11 мест и УАЗ на 14 мест.