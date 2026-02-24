Закрыть
В Ижевске не будут отменять занятия в школе на улице Тимирязева из-за бегающей по городу рыси

10:27, 24 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске не будут отменять занятия в школе на улице Тимирязева из-за бегающей по городу рыси
#Ижевск\n#Удмуртия\n#школа\n#детский сад\n#дикие животные
Источник фото: ИА «Сусанин»
Это касается и детских садов.

Ижевск. Удмуртия. В школе на улице Тимирязева в Ижевске не планируют сокращать или отменять уроки. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

В Ижевске пять дней ищут рысь. 24 февраля горожане видели хищника в районе улиц Чехова и Тимирязева — сотрудники Минприроды продолжают искать животное.

Отметим, что вдоль улицы Тимирязева расположена школа № 84 и четыре детских сада №№ 279, 272, 255, 206. В администрации Ижевска «Сусанину» сообщили, что, несмотря на гуляющего в округе хищника, образовательный процесс в учреждениях не изменится.

Горожанам напоминают, что при встрече с диким животным не стоит провоцировать его и делать резких движений. Если кто-то заметит рысь, то нужно сообщить в Минприроды по телефону 8 (3412) 72-34-41, а при угрозе жизни следует звонить в полицию по номеру 102. 

