Ижевск. Удмуртия. В школе на улице Тимирязева в Ижевске не планируют сокращать или отменять уроки. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Ижевска.

В Ижевске пять дней ищут рысь. 24 февраля горожане видели хищника в районе улиц Чехова и Тимирязева — сотрудники Минприроды продолжают искать животное.

Отметим, что вдоль улицы Тимирязева расположена школа № 84 и четыре детских сада №№ 279, 272, 255, 206. В администрации Ижевска «Сусанину» сообщили, что, несмотря на гуляющего в округе хищника, образовательный процесс в учреждениях не изменится.

Горожанам напоминают, что при встрече с диким животным не стоит провоцировать его и делать резких движений. Если кто-то заметит рысь, то нужно сообщить в Минприроды по телефону 8 (3412) 72-34-41, а при угрозе жизни следует звонить в полицию по номеру 102.