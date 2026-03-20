Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после вмешательства прокуратуры в одной из школ в Первомайском районе появилось горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Из-за конструктивных особенностей здания на протяжении многих лет в школе функционировало только холодное водоснабжение. Горячая вода отсутствовала во всех туалетах, медицинском кабинете, кабинете химии, мастерских и кабинетах начальных классов, что является нарушением требований законодательства.

«По итогам вмешательства прокуратуры из бюджета города были выделены средства в размере 600 тысяч рублей. Эти средства были направлены на оснащение школы системой горячего водоснабжения, в рамках чего проведены необходимые работы и установлены локальные водонагреватели», — говорится в сообщении.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, речь идёт о втором корпусе школы №59.