В одной из школ Ижевска спустя много лет появилась горячая вода

13:38, 20 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#прокуратура Удмуртии\n#горячая вода\n#школа
Источник фото: ИА «Сусанин»
Город выделил на это 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после вмешательства прокуратуры в одной из школ в Первомайском районе появилось горячее водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Из-за конструктивных особенностей здания на протяжении многих лет в школе функционировало только холодное водоснабжение. Горячая вода отсутствовала во всех туалетах, медицинском кабинете, кабинете химии, мастерских и кабинетах начальных классов, что является нарушением требований законодательства.

«По итогам вмешательства прокуратуры из бюджета города были выделены средства в размере 600 тысяч рублей. Эти средства были направлены на оснащение школы системой горячего водоснабжения, в рамках чего проведены необходимые работы и установлены локальные водонагреватели», — говорится в сообщении.

Как сообщил «Сусанину» источник, знакомый с ситуацией, речь идёт о втором корпусе школы №59.

