Ижевск. Удмуртия. В школах Удмуртии появятся единые государственные учебники по всем предметам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки республики.

В Минпросвещения России ведётся работа по созданию единых госучебников. На финальной стадии находится подготовка учебников по обществознанию для 9-го и 10-го классов. Уже в следующем году они появятся во всех школах России.

«Наша ключевая задача — создать равные условия для получения качественных знаний каждым учеником, независимо от региона проживания. Единые учебники по истории уже введены в образовательный процесс. Эта работа будет продолжена и дальше: единые государственные учебники появятся по каждому обязательному для изучения предмету школьной программы», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Также с нового учебного года начнётся поэтапное введение предмета «Духовно-нравственная культура России». В школы поступят соответствующие пособия.

В 2026 году продолжается работа над учебниками по русскому языку и литературе, также с привлечением Российской академии наук разрабатываются учебники по математике, информатике, физике, химии и биологии.

Отмечается, что до конца 2026 года планируется включить в федеральный перечень учебников единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике, биологии для 10-11-х классов, а также по труду (технологии) для 5-9-х классов.