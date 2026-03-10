Закрыть
Школьники Удмуртии могут поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

13:19, 10 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Школьники Удмуртии могут поучаствовать во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности
#Ижевск\n#Удмуртия\n#личные финансы\n#грамотность\n#школа\n#Олимпиада
Источник фото: ИИ
В этом году тематика олимпиады будет посвящена защите от фишинга и дипфейков.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии дошкольники и ученики 1-11 классов могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству (6+). Об этом сообщает министерство образования и науки республики.

В этом году олимпиада посвящена защите от дипфейков и фишинга в интернете, а также бизнес-планированию с помощью нейросетей.

Для прохождения заданий необходимо авторизоваться на сайте под школьным логином или зарегистрироваться самостоятельно. Олимпиада продлится с 3 марта по 2 апреля 2026 года. Участие свободное.

Отмечается, что все участники получат сертификаты, а победители — дипломы и грамоты.

6+

