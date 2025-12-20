Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после видеообращения жителей Завьяловского района. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Ранее жильцы пяти новых ЖК в пригороде Ижевска записали обращение и отправили его на Прямую линию с президентом России. Они рассказали, что в их микрорайоне построено уже почти 60 домов, однако рядом нет ни детского сада, ни школы, ни поликлиники.

Люди попросили Владимира Путина, чтобы строительство соцобъектов включили в программу нацпроекта.

«Несовершеннолетние вынуждены посещать учреждения, расположенные в соседних районах. Обращения местных жителей в различные инстанции результатов не принесли», — пишут в Информационном центре СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании данного уголовного дела. Оно поставлено на контроль.

Напомним, про поликлинику главу Удмуртии спрашивали на его Прямой линии 2 декабря. «Что касается поликлиники на границе Ижевска и Завьяловского района <...> — определен участок под строительство, сейчас вносятся необходимые изменения в документы и Градостроительный план. В следующем году начнем разработку проектно-сметной документации и получим заключение Госэкспертизы. Понимаем, что поликлиника нужна и приложим все усилия, чтобы её там построить», — ответил глава Удмуртии.