Житель Ижевска отдал мошенникам 56 тысяч рублей за пиццу

Преступники похитили деньги с помощью сайта-двойника известной сети пиццерий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мужчина лишился 56 тысяч рублей при заказе пиццы. 35-летний житель столицы стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчина обратился в полицию с заявлением о незаконном списании средств с его банковского счета.

Установлено, что потерпевший решил сделать онлайн-заказ в одной из популярных сети пиццерий. В поисковой системе он ввел название известного бренда и перешел по первой выпавшей ссылке.

Следуя инструкции на сайте, мужчина указал реквизиты своей банковской карты, получил смс-сообщение с номером для подтверждения заказа и ввел указанные цифры. После этого с карты были списаны 56 тысяч рублей, деньги ушли на 3 разных счета.

Обнаружив списание средств, потерпевший позвонил на горячую линию банка с просьбой о блокировке своего счета и обратился в полицию. Выяснилось, что ижевчанин стал жертвой мошенников, создавших интернет-двойник сети пиццерий. От настоящего ресурса адрес сайта-оборотня отличался одним символом в адресной строке.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.