МВД России разработает сервис предупреждения о звонках мошенников

Разработка будет готова к концу текущего года.

Москва. МВД России разработает сервис для предупреждения пользователей о звонках мошенников. Он будет работать на базе официального приложения министерства. Об этом пишут «Известия».

Предполагается, что в приложение будет загружен «чёрный список» номеров — туда попадут телефоны, которые использовались для мошеннических действий. Вызовы с них будут блокироваться. Также разработка позволит пользователю самому добавлять номера для блокировки. Она будет готова к концу текущего года. Её стоимость изначально оценивали в 63 млн рублей, однако сейчас она сократилась до 45 млн.

В Государственной Думе России назвали создание антимошеннического приложения «важной процедурой». По мнению парламентариев, сервис после запуска нужно постоянно обновлять, поскольку мошенники тоже не стоят на месте и придумывают новые схемы.

Стоит отметить: несколько крупных российских IT-компаний имеют сервисы для определения номеров телефонов.

Напомним, что в России в 2020 году активизировались телефонные мошенники. Они представляются сотрудниками службы безопасности банка и под разными предлогами выпытывают информацию о наличии денег на счетах. Далее мошенники убеждают жертву снять деньги и перевести их на «безопасный счёт», который на самом деле является средством вывода незаконно полученных денег.

Ущерб «банковских мошенников» в России, по некоторым данным, за 2020 год составил более 60 млрд рублей, из них в Удмуртии, по самым скромным оценкам, эта цифра равняется 80 млн рублей.

После каждого случая мошенничества в МВД просят граждан не поддаваться обману: сотрудники банков не выпрашивают информацию о счетах клиентов и, тем более, не просят переводить деньги на «безопасный счёт».