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Жителя Ижевска обвинили в избиении бойфренда дочери

11:17, 04 мая, 2021
Андрей Бирюков
Жителя Ижевска обвинили в избиении бойфренда дочери
11:17, 04 мая, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#криминал
Фото: unsplash.com
552
0

Он ударил подростка трубой по голове.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обвиняется в нападении на молодого человека своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Как установило следствие, около 01:00 27 апреля 2021 года выпивший мужчина вернулся домой. Там он застал свою дочь с 16-летним молодым человеком. Безработный 42-летний отец семейства завязал конфликт, в ходе которого ударил подростка трубой по голове. Пострадавшего забрали в больницу — ему причинили тяжкий вред здоровью. 

По пункту «з» части 2 статьи 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») агрессивному отцу грозит до десяти лет колонии.

11:17, 04 мая, 2021
Андрей Бирюков
552
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#криминал