Жителя Ижевска обвинили в избиении бойфренда дочери

Он ударил подростка трубой по голове.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска обвиняется в нападении на молодого человека своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Как установило следствие, около 01:00 27 апреля 2021 года выпивший мужчина вернулся домой. Там он застал свою дочь с 16-летним молодым человеком. Безработный 42-летний отец семейства завязал конфликт, в ходе которого ударил подростка трубой по голове. Пострадавшего забрали в больницу — ему причинили тяжкий вред здоровью.

По пункту «з» части 2 статьи 111 УК России («Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») агрессивному отцу грозит до десяти лет колонии.