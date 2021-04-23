Жителя Ижевска отправили под арест за попытку задушить полицейского

Прежде мужчина ударил правоохранителя.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска обвиняют в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что в марте 2021 года полицейский приехал на вызов в жилой дом в Первомайском районе Ижевска. В подъезде он встретил девушку, которая просила о помощи: бывший супруг избил её и угрожал убийством.

Правоохранитель убеждал нетрезвого мужчину успокоиться, но тот в ответ ударил полицейского и начал его душить. Схватка закончилась задержанием нарушителя.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья»). Суд отправил мужчину под арест. Ему грозит до 10 лет колонии.

Стоит отметить, что ранее неспокойного ижевчанина уже судили за применение насилия к полицейским.