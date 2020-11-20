«Молочная ферма» в Удмуртии не смогла в суде отбиться от штрафа за кишечную палочку в своей продукции

Производителю продуктов назначили 300 000 рублей штрафа.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике провели проверку на пищеблоке РКБ №1. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Сотрудники отобрали пробы продуктов, сырья и воды. Исследование показало, что в составе сливочного масла и молока есть бактерии группы кишечной палочки. В молоке также обнаружили сухое молоко, хотя оно не было прописано в составе. Производителем всех этих продуктов является ООО «Молочная ферма» (Завьяловский район, село Бабино).

В отношении компании составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела направили на рассмотрение в суд. 1 июня 2020 года по решению Арбитражного суда Удмуртской Республики хозяйствующему субъекту назначили штраф в размере 300 тыс. рублей.

Тем не менее «Молочная ферма» обжаловала постановление. Семнадцатый Арбитражный апелляционный суд отказал удовлетворить требования предприятия. Тогда компания обратилась с апелляционной жалобой в Арбитражный суд Уральского округа.

Жалоба также осталась без удовлетворения. Решение суда пока не вступило в законную силу.