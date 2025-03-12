Бывает, что в магазинах цена товара указана за 100 грамм, однако сам товар продаётся в упаковке с фиксированным весом. «Цена указана в 40 рублей, берешь пачку печенья, а на кассе оказывается, что оно стоит 156 рублей. Оказывается, что цена была указана за 100 грамм, хотя в упаковке 390 грамм. Почему нельзя сразу указать цену за пачку?», – спрашивает читатель «Сусанин» Игорь Майшев.

В Управлении Роспотребнадзора по Удмуртии «Сусанину» сообщили, что согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 №2463, на ценнике должен быть указан: товарный знак, наименование товара, цена за вес или единицу товара, валюта, если это не рубли РФ.

«В случае, если товар продаётся штучно, на ценнике должна быть указана либо цена за штуку, либо цена за килограмм с учетом того, что товар реализуется порционно по количеству грамм», – сообщают в управлении Роспотребнадзора.

При этом отмечается, что продавец имеет право указать цену в альтернативных единицах измерения, например, за 100 грамм, но только наряду с основной ценой за единицу товара, а не вместо неё.

В Управлении напоминают, что ценник на товаре является публичной офертой, то есть предложением, который продавец обязан выполнить. При этом продавец должен предоставить всю необходимую информацию о товаре, включая цену, в доступной и понятной форме до момента покупки. Поэтому потребитель, если он видит несоответствие цены на полке и на кассе, имеет право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике.

Для этого необходимо обратиться в администрацию магазина. Если не удастся решить вопрос на месте, то покупателю необходимо обратиться в Роспотребнадзор лично или через портал Госуслуг.

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