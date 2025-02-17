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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии почти 16 тысяч человек болело ОРВИ на прошлой неделе

16:00, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии почти 16 тысяч человек болело ОРВИ на прошлой неделе
16:00, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#болезнь\n#ОРВИ\n#здоровье
Источник фото: unsplash.com (Kelly Sikkema)
64
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Это на 14% больше, чем в предыдущую неделю.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 10 по 17 февраля ОРВИ болели 15,9 тысячи человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 14%.

При заболевании ОРВИ может появиться головная боль, слабость, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, кашель. В управлении Роспотребнадзора рекомендуют при появлении этих симптомов сразу же обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

16:00, 17 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#болезнь\n#ОРВИ\n#здоровье