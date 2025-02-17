Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 10 по 17 февраля ОРВИ болели 15,9 тысячи человек. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших увеличилось на 14%.

При заболевании ОРВИ может появиться головная боль, слабость, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, кашель. В управлении Роспотребнадзора рекомендуют при появлении этих симптомов сразу же обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.