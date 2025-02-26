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В молочной продукции 14 российских производителей нашли фальсификат

18:13, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В молочной продукции 14 российских производителей нашли фальсификат
18:13, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
82
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#молоко\n#Роспотребнадзор\n#нарушения\n#фальсификат
Источник фото: unsplash.com (Anita Jankovic)
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В список нарушителей попала одна компания из Удмуртии.

Москва. В молочной продукции 14 производителей нашли фальсификат с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Общественный совет при Роспотребнадзоре.

В список вошли компании: АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Мосальский молочный завод» и ООО «Милково». Последнее предприятие находится в Уве.

Отмечается, что образцы продукции приобретались в магазинах «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и «Сезон».

Отмечается, что указанные компании с 2022 по 2025 год получили 474 предостережения от надзорных органов. Не менее 75 нарушений касались фактов и признаками фальсификации продукции. 

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с просьбой изъять продукцию и наказать производителей.

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18:13, 26 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
82
0
#молоко\n#Роспотребнадзор\n#нарушения\n#фальсификат