Ижевск. Удмуртия. Народный фронт Удмуртии обратился в управление Роспотребнадзора с просьбой решить проблему ржавой воды, с которой сталкиваются жители на улице Сельской в Ижевске. Информация об этом опубликована в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Со слов общественников, около 85 жителей дома на протяжении двух лет не могут решить проблему ржавой воды, несмотря на неоднократные обращения в управляющую компанию «ЖРП №8» и в Удмуртские коммунальные системы. С этой же проблемой столкнулись и жители соседних домов.

«Из-за ее цвета, запаха и осадков, которые остаются после набора ванны, горожане не рискуют мыть в ней даже посуду. Поэтому они часами вынуждены пропускать горячую воду и ждать более менее сносного варианта», – говорится в сообщении.

Некоторым жителям делали перерасчёт средств, потраченных на пропускание воды, но он оказался «копеечным». При этом никаких подвижек в улучшении качества воды пока не наблюдается. Народный фронт просит Роспотребнадзор разобраться с ситуацией.

Напомним, управление Роспотребнадзора в 2024 году рассматривало жалобы жителей дома по адресу Сельская, 5. Собирались пробы воды в домах заявителей. По результатам проверки было направлено предостережение ресурсоснабжающей организации.