Ижевск. Удмуртия. Удмуртия оказалась в списке из 50 регионов России, в которых превышен эпидемический порог. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор Российской Федерации.

Всего с 24 февраля по 2 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ по России выросла на 10,4%. В Удмуртии за этот же период – на 7%.

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России закрыли более 1,3 тыс. школ в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе, отметили в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Удмуртии по той же причине закрыли три школы и шесть детских садов, также учебный процесс частично приостановили в 129 классах 62 школ и в 82 группах 58 дошкольных образовательных учреждений.

Как сообщает Роспотребнадзор, помимо Удмуртии прервали занятия или перевели школьников на дистант в Пермском крае, Якутии, Псковской области, Коми, Крыму, Севастополе и на Алтае.

По мнению экспертов, рост простудных заболеваний связан с переменчивой погодой и похолоданием, высокая заболеваемость может сохраняться до наступления тёплой погоды.