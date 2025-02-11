Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с 3 по 10 февраля на 13% увеличилось количество заболевших ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

На прошлой неделе количество заболевших выросло примерно до 13 680 человек, тогда как на предыдущей их было 12 107.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ зарегистрированы в Завьяловском, Малопургинском районах, а также в городах Можга и Ижевск», – говорится в сообщении.

Также увеличилось и количество заболевших гриппом. На прошлой неделе их количество составило 222 человека, тогда как на предыдущей было 141 человек.

В управлении Роспотребнадзора рекомендуют жителям Удмуртии соблюдать меры профилактики простудных заболеваний.