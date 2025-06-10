Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 50 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) с начала 2025 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Отмечается, что с января по май 2024 года мышиную лихорадку подхватили также 50 человек.

Случаи заболевания зафиксировали в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и 13 сельских районах республики. Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Сюмсинском районе — 80,24 на 100 тыс. населения, здесь заразились 8 жителей.

В 39 случаях люди заразились мышиной лихорадкой бытовым путём, в 7 случаях — в лесу, в 4 случаях — в огороде.