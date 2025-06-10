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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С начала 2025 года мышиной лихорадкой заразились 50 жителей Удмуртии

12:40, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С начала 2025 года мышиной лихорадкой заразились 50 жителей Удмуртии
12:40, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#заболевание\n#Роспотребнадзор\n#мышиная лихорадка
Источник фото: unsplash.com (Sandy Millar)
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Большинство из них подхватило заболевание в быту.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 50 человек заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) с начала 2025 года. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Отмечается, что с января по май 2024 года мышиную лихорадку подхватили также 50 человек. 

Случаи заболевания зафиксировали в Ижевске, Сарапуле, Воткинске и 13 сельских районах республики. Наиболее высокий показатель заболеваемости зарегистрировали в Сюмсинском районе — 80,24 на 100 тыс. населения, здесь заразились 8 жителей.

В 39 случаях люди заразились мышиной лихорадкой бытовым путём, в 7 случаях — в лесу, в 4 случаях — в огороде. 

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12:40, 10 июня, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
6
0
#Удмуртия\n#заболевание\n#Роспотребнадзор\n#мышиная лихорадка