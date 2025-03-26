Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в микрорайоне Люлли около тысячи горожан страдают от едкого запаха иловых отложений после очистки сточных вод. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

12 лет назад в микрорайоне начали выдавать участки многодетным семьям, также рядом находится деревня Новый Чультем. Сейчас более тысячи горожан вынуждены вдыхать испарения «иловых чеков», которые вывозят сюда более десяти лет.

«Сегодня возле этих чеков строится станция для переработки иловых полей. Правда сам ввоз отходов не приостановился, поэтому и тревога жителей никуда не ушла», – говорится в сообщении.

На встрече с Народным фронтом горожане выразили свою позицию: они хотят, чтобы складирование отходов рядом с населёнными пунктами прекратилось. Общественники пообещали взять эту ситуацию на свой контроль.

Также на жалобы граждан обратило внимание региональное Управление Роспотребнадзора.

«Управление Роспотребнадзора по Удмуртии после полученной жалобы запланировало проведение исследований качества и безопасности атмосферного воздуха в населенном пункте», – поделились в ведомстве.