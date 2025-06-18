Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2025 году вошла в число семи регионов страны, жители которых чаще всего жаловались на укусы клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор России.

Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Свердловской области, там от кровососов пострадали 22,3 тыс. человек. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 88 человек, делятся «Известия».

Следом идут Кемеровская, Кировская, Томская и Челябинская области, Красноярский край и Удмуртия.

Напомним, в Удмуртии с начала сезона клещи покусали более 13 тыс. человек, 21 из них подхватили клещевые инфекции.

Всего по стране с начала сезона активности клещей зафиксировано 309,5 тыс. укусов. Также отмечается, что более 3,2 млн человек сделали прививку от клещевого энцефалита.