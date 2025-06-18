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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Удмуртия оказалась на седьмом месте в России по числу укусов клещей

11:10, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Удмуртия оказалась на седьмом месте в России по числу укусов клещей
11:10, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#клещи\n#клещевой энцефалит\n#укусы
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Всего с начала сезона почти 310 тыс. человек обратились с жалобами на укусы.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия в 2025 году вошла в число семи регионов страны, жители которых чаще всего жаловались на укусы клещей. Об этом сообщает Роспотребнадзор России.

Больше всего укусов клещей зарегистрировано в Свердловской области, там от кровососов пострадали 22,3 тыс. человек. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 88 человек, делятся «Известия».

Следом идут Кемеровская, Кировская, Томская и Челябинская области, Красноярский край и Удмуртия.

Напомним, в Удмуртии с начала сезона клещи покусали более 13 тыс. человек, 21 из них подхватили клещевые инфекции.

Всего по стране с начала сезона активности клещей зафиксировано 309,5 тыс. укусов. Также отмечается, что более 3,2 млн человек сделали прививку от клещевого энцефалита.

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11:10, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
272
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Роспотребнадзор\n#Управление Роспотребнадзора по УР\n#клещи\n#клещевой энцефалит\n#укусы