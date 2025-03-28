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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевчане пожаловались на частный детский сад

15:53, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчане пожаловались на частный детский сад
15:53, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#нарушения\n#Роспотребнадзор
Источник фото: ИА «Сусанин»
208
0

Выяснилось, что учреждение не получило санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на частный детский сад, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Ранее Роспотребнадзор получил несколько обращений людей о том, что частный детский сад «Хороший детский сад» на улице Советской, 21А работает с нарушением норм СанПиН.

В результате сотрудники Роспотребнадзора проверили учреждение и установили, что индивидуальный предприниматель реализует образовательные программы без заключения о соответствии нормам СанПиН.

Ранее в управление не поступало заявлений от этого предпринимателя на проведение экспертизы. А она нужна, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.

В результате Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы признать бездействие ИП незаконным. Октябрьский районный суд Ижевска обязал предпринимателя получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность. 

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15:53, 28 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#детский сад\n#нарушения\n#Роспотребнадзор