Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска пожаловались на частный детский сад, который работает без санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее Роспотребнадзор получил несколько обращений людей о том, что частный детский сад «Хороший детский сад» на улице Советской, 21А работает с нарушением норм СанПиН.

В результате сотрудники Роспотребнадзора проверили учреждение и установили, что индивидуальный предприниматель реализует образовательные программы без заключения о соответствии нормам СанПиН.

Ранее в управление не поступало заявлений от этого предпринимателя на проведение экспертизы. А она нужна, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность.

В результате Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы признать бездействие ИП незаконным. Октябрьский районный суд Ижевска обязал предпринимателя получить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность.