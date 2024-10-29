В Ижевске Роспотребнадзор на 50 суток закрыл одну из служб доставок еды

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приостановлена деятельность предприятия общепита, допустившего нарушения санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Компания ООО «Виктория» занимается доставкой рационов и блюд на дом и на рабочие места. В ходе проверки надзорным органом были выявлены санитарные нарушения в деятельности организации.

Среди них: доставка готовой продукции осуществляется без декларации о соответствии, отсутствуют технологические документы на кулинарию и замороженные продукты, отсутствуют маркировки, работники не прошли периодический медосмотр и так далее.

По итогам проверки составлен протокол об административном правонарушении. Первомайский районный суд приостановил деятельность организации на 50 суток.