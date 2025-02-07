Балезино. Удмуртия. Балезинский районный суд на 60 дней приостановил деятельность Карсовайского детсада из-за плохого качества воды. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В детском саду «Березка» села Карсовай Балезинского района Удмуртии в ходе проверки качества воды выявилось её несоответствие требованиям СанПиН.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Удмуртии нашел в воде общие колиформные бактерии в количестве 13 КОЕ в 100 куб. см, тогда как в норме их не должно быть.

«Допущенные нарушения создают угрозу возникновения заболеваний среди воспитанников и работников учебного учреждения, указанное может привести к массовым инфекционным заболеваниям», – говорится в сообщении.

Суд приостановил деятельность детского сада на 60 дней.